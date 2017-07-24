Эксперт: начисление штрафа ExxonMobil является атакой против госсекретаря США

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Начисление штрафа корпорации ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций является попыткой оппонентов действующей администрации нанести удар по госсекретарю США Рексу Тиллерсону - бывшему руководителю этой компании. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Он подчеркнул, что "каждая акция американской политической элиты сегодня имеет "двойное дно" и является прежде всего поводом для атаки на президента Дональда Трампа". "Элита воспринимает Трампа как системную угрозу своим привилегиям и готова бороться с ним на основе принципа "все средства хороши", - констатировал эксперт. По его мнению, "это касается почти всех категорий элиты, включая и профессиональных политиков, и масс-медиа, и шоу-бизнес, и финансовый капитал".

"Единственная группа элиты, которая видит Трампа в качестве союзника - это представители "реального сектора" экономики, промышленного капитала. Не удивительно, что именно они оказались сегодня под ударом, - указал профессор. - Атака на ExxonMobil в этом плане особенно характерна, поскольку позволяет напрямую "зацепить" высшие эшелоны администрации, самый престижный пост - государственного секретаря, который принадлежит Рексу Тиллерсону - бывшему руководителю этой крупнейшей в мире компании".

Политолог отметил, что Трамп в настоящее время противостоит давлению со стороны указанных групп представителей элиты, в частности, и из числа других республиканцев. Кроме того, американскому лидеру "приходится иметь дело с ожесточенным сопротивлением и прямым саботажем в рядах формально подчиненной ему исполнительной власти - как остающихся "в наследство" политических назначенцев [экс-президента Барака] Обамы, так и среди профессиональных бюрократов, многие из которых крайне враждебно относятся к "выскочке" [Трампу]".

Министерство финансов США 20 июля заявило о начислении ExxonMobil штрафа в размере $2 млн под предлогом нарушения ей антироссийских санкций, введенных в связи с событиями на Украине. По версии ведомства, нарушение санкций имело место в мае 2014 года, когда руководители дочерних компаний ExxonMobil вели дела с лицами, внесенными в черный список США, в том числе с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным. Главой ExxonMobil в то время был Тиллерсон.

В ExxonMobil выразили несогласие с действиями минфина и заявили о намерении оспорить решение в суде. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заверила 20 июля на регулярном брифинге для журналистов, что Тиллерсон "продолжает соблюдать свое этическое обязательство, включающее самоустранение от дел, связанных с ExxonMobil".