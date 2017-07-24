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Глава Федерации независимых профсоюзов России раскритиковал политику экономических санкций

Экономика и бизнес
24 июля, 6:12 дата обновления: 24 июля, 6:26 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, июля. /ТАСС

Михаил Шмаков отметил, что за прошедший год существенно укрепились двухсторонние отношения между Россией и Китаем, Россией и Индией, Россией и Бразилией

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ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков выступил против политики экономических санкций.

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"Мы видим, как под давлением политических догм в жертву приносятся принципы экономической свободы; как расширяется санкционное давление на неугодных, возводятся барьеры на пути перемещения товаров; как на замену рыночному ценообразованию приходят картельные сговоры", - сказал он, выступая в понедельник на профсоюзном форуме стран БРИКС в Пекине.

По его словам, "страны БРИКС стремятся обезопасить себя от этой турбулентности, прибегают ко всем доступным мерам самозащиты".

"Мы видим, как развиваются многосторонние форматы, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как активизируются другие интеграционные сообщества", - отметил профсоюзный лидер, добавив, что "за прошедший год существенно укрепились двухсторонние отношения между странами БРИКС, в частности, между Россией и Китаем, Россией и Индией, Россией и Бразилией".

Михаил Шмаков полагает, что "развитие интеграционных процессов в БРИКС отвечает нашим общим интересам". "В основе интеграции, что очень важно, лежат принципы экономического многообразия и политический суверенитет, что не характерно для старого миропорядка", - подчеркнул он.

Председатель ФНПР надеется на повышение эффективности встреч профсоюзных лидеров с министрами труда в рамках БРИКС.

"Мы видим, что встречи министров труда и занятости стран БРИКС пока не стали площадкой для содержательного социального диалога. Более того, наше участие в министерской встрече в Нью-Дели носило совершенно формальный характер. Несмотря на все наши усилия, нам пока так и не удалось построить работающие механизмы системного диалога с правительствами и работодательскими объединениями стран БРИКС", - сказал глава ФНПР.

При этом Шмаков призвал профсоюзные объединения "активнее заявлять о своей позиции и выдвигать предложения на этом уровне".

Профсоюзный лидер надеется, что следующая встреча участников профсоюзного форума БРИКС с министрами труда пройдет более эффективно.

"Отрадно, что в ходе министерской встречи, которая состоится 26 июля в Чунцине, наши китайские товарищи предусмотрели консультации с социальными партнерами, что позволяет надеяться на закрепление этого механизма социального диалога в будущем", - полагает Шмаков.

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Санкции в отношении России
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Китай Индия Россия
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Шмаков, Михаил Викторович
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