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Глава ФНПР: Новый банк развития БРИКС при инвестициях должен учитывать условия труда

Экономика и бизнес
24 июля, 6:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, июля. /ТАСС

Михаил Шмаков предложил профсоюзным лидерам установить связи с Деловым советом БРИКС и Новым банком развития БРИКС

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ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал Новый банк развития (НБР) БРИКС учитывать создание новых рабочих мест и достойных условий труда.

"Мы считаем, что при планировании инвестиционных проектов Новым банком развития должны оговариваться создание новых рабочих мест и достойных условий труда", - сказал Шмаков ТАСС в понедельник.

Выступая в понедельник на профсоюзном форуме БРИКС в Пекине, глава ФНПР выдвинул инициативу обеспечить соблюдение стандартов достойного труда при реализации инвестиционных проектов Новым банком развития.

"Давайте рассмотрим процедуры, которые обеспечивают инвестиционный процесс, поймем, как принимаются решения, и сделаем все возможное для обеспечения стандартов достойного труда на всех этапах осуществления проектов, финансируемых Новым банком развития в наших странах", - сказал он.

Для реализации этой цели глава ФНПР предложил профсоюзным лидерам установить связи с Деловым советом БРИКС и Новым банком развития БРИКС.

"Мы провели встречу с руководством российской части Делового совета и встретили там понимание. Чтобы заручиться общей политической поддержкой, мы также проинформировали МИД РФ о наших усилиях, которые также получили одобрение. После этого мы обратились к нашим китайским коллегам с предложением инициировать встречу профсоюзного форума и Делового совета БРИКС для обсуждения вопросов взаимодействия", - информировал Шмаков коллег.

Новый банк развития БРИКС

27 марта 2013 г. на V саммите БРИКС в Дурбане (ЮАР) лидеры государств объединения договорились создать собственный банк развития в качестве противовеса входящему в Группу Всемирного банка (ВБ) Международному банку реконструкции и развития.

Представители стран БРИКС, в том числе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, неоднократно заявляли, что причиной создания НБР и пула условных валютных резервов БРИКС стало затягивание реформ ВБ и Международного валютного фонда: страны БРИКС не имеют в этих финансовых учреждениях достаточного влияния на принимаемые решения, несмотря на их экономический и политический вес.

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркивал, что создание Банка развития БРИКС не направлено против МВФ или Всемирного банка.

На VI саммите БРИКС 15 июля 2014 г. в Форталезе (Бразилия) была подписана декларация о учреждении НБР. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о НБР БРИКС 9 марта 2015 г. Индия ратифицировала его 26 февраля 2015 г., Бразилия - 9 июня, ЮАР - 30 июня, Китай - 1 июля 2015 г.

Объем разрешенного капитала банка составляет $100 млрд, распределенный капитал - $50 млрд, оплаченный - $10 млрд (оплаченный "по требованию" - $40 млрд). Оплаченный капитал будет сформирован в течение семи лет. Капитал распределяется пропорционально между участниками банка. Доля России в оплаченном капитале составит $2 млрд США. Банк работает в связке с новым пулом условных валютных резервов БРИКС (соглашение о нем подписано в июле 2015 г.).

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