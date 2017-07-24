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"Мегафон" готов оспорить требование ФАС об отмене за две недели роуминга внутри сети в РФ

Экономика и бизнес
24 июля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Операционный директор компании Анна Серебряникова выразила недоумение, "почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Оператор сотовой связи "Мегафон" считает требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о выравнивании тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России за две недели невыполнимым и готов в перспективе при необходимости обжаловать возможные претензии регулятора в суде. Об этом сообщила ТАСС операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

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17 июля ФАС выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2) по внутрисетевому роумингу и потребовала изменить тарифы в течение 14 дней. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявлял, что ведомство добьется отмены роуминга в России.

"Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке", - прокомментировала ситуацию операционный директор "Мегафона".

В случае отмены внутрисетевого роуминга "Мегафон" понесет расходы в несколько миллиардов рублей, "которые просто нечем возместить", отметила Серебряникова и добавила, что, по ее мнению, другие операторы находятся в такой же ситуации и размышляют подобным образом. При этом о коллективном иске от всех операторов речи не идет, отметила она.

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В "Вымпелкоме" ситуацию с требованием ФАС не комментируют, в МТС и в Tele2 на вопрос ТАСС пока не ответили.

Операционный директор "Мегафона" также отметила, что предоставленный ФАС операторам срок для изменения тарифов на связь внутри сети (две недели) недостаточен, поскольку для уравнивание тарифов требует тщательной проработки и поиска нового технического решения.

Оператор неоднократно предоставлял в ФАС разъяснения, почему снижение стоимости внутрисетевых звонков в поездках по стране в принципе невозможно, добавила Серебряникова. "Нам любят приводить в пример отмену роуминга в Европейском Союзе. Но здесь надо помнить, что страны ЕС готовились к отмене роуминга несколько лет, и это был достаточно болезненный процесс. При том, что уровень цен на связь в Европе на порядок выше, чем в России", - сказала собеседник агентства.

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