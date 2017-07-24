Сланцевые компании США готовы к диалогу с ОПЕК

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Американские производители сланцевой нефти готовы к диалогу с ОПЕК. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в интервью телеканалу РБК.
"Впервые в истории ОПЕК начала диалог с производителями в США. Этот диалог был инициирован нами. Должен сказать, что я был удивлен теплотой, с которой они приняли эту нашу инициативу. Дошло до того, что они призвали нас продолжить этот диалог", - сказал он.
По словам Баркиндо, дополнительные объемы сланцевой нефти, которые американские производители "выбросили на рынок" в первом полугодии 2017 г. и еще внесут до конца года, "нельзя не замечать". "Мы с нашими партнерами, в том числе с Россией, должны будем еще обдумать эту ситуацию и найти способы сотрудничества", - отметил он.
Генеральный секретарь также выразил надежду, что американские производители в будущем присоединятся к соглашению по сокращению добычи нефти. "Мы надеемся, что со временем и американские производители присоединятся к нам в этих совместных усилиях вернуть стабильность в индустрию, которая последние два года сокращалась", - заключил он.
Баркиндо добавил, что ждет встречи с производителями сланцевой нефти из США в четвертом квартале 2017 г.