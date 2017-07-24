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Совет директоров "Роснефти" 27 июля обсудит созыв внеочередного собрания

Экономика и бизнес
24 июля, 11:50 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Ранее источник, близкий к компании, сообщал ТАСС, что "Роснефть" предлагает выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" на заседании 27 июля планирует обсудить созыв внеочередного собрания акционеров и его повестку, говорится в сообщении компании.

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Ранее источник, близкий к компании, сообщал ТАСС, что "Роснефть" предлагает выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года.

В апреле сообщалось, что выплата промежуточных дивидендов запланирована на конец 2017 года. Дивидендная политика компании была изменена в рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" с целью повышения ее инвестиционной привлекательности. Совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив дивиденды до 35% прибыли по МСФО с выплатами два раза в год.

По итогам 2017 года дивиденды компании могут быть еще увеличены - до 50% чистой прибыли. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным попросил обсудить на годовом общем собрании акционеров компании этот вопрос. Сечин в свою очередь заявил, что "Роснефть" поддерживает увеличение дивидендов до 50% от чистой прибыли и в ближайшее время внесет свою позицию по дивидендной политике в правительство.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), второй крупнейший акционер - британская BP (19,75% акций). Пакетом в размере 19,5% акций владеет консорциум Glencore и Qatar Investment Authority.

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