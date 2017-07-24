В Петербурге создали систему защиты молока от подделок с помощью блокчейн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские ученые создали систему защиты молочной продукции от подделок с помощью технологии блокчейн. Пилотный проект внедрения разработки в производство в понедельник представят правительству Ленинградской области, рассказал ТАСС Дмитрий Гаранин, руководитель проекта, подготовленного сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Блокчейн - технология распределенного реестра или децентрализованная база данных. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о любой операции нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует вмешательства во все серверы системы, которые хранятся у разных участников проекта и ими же контролируются.

"Наша разработка ударит по производителям фальсифицированной молочной продукции и позволит вытеснить их с рынка. Покупатель получит возможность узнать, где и когда было надоено молоко, на машине с каким номером его везли на завод, какие делались анализы сырья, когда была выпущена и поступила в продажу конкретная упаковка молока или йогурта, и какие ингредиенты в него добавлялись", - рассказал он. Каждая упаковка, коробка и паллета получат уникальный код в системе, с помощью которой покупатель сможет отслеживать все процессы производства конечного продукта.

Для этого разработчики предлагают наносить на упаковку товара буквенно-числовой или QR-код, который потребитель будет считывать с помощью специального приложения на мобильном телефоне, пояснил Гаранин.

Начать внедрение технологии блокчейн в пищевую промышленность именно с молочного производства разработчики решили из-за того, что, по их данным, объем производимого в России молока на 40% меньше, чем готовой молочной продукции. При этом, отмечают авторы проекта, на этикетках, как бы внимательно покупатель ни изучал их в магазине, далеко не всегда можно получить достоверную информацию о наличии в составе молочного продукта пальмового масла или других растительных жиров.

Разработчики поставили перед собой цель создать технологию, внедрение которой не потребует больших инвестиций от предприятий, чтобы, защищаясь от подделок, покупателю не пришлось бы переплачивать. Авторы проекта отмечают, что программный продукт ученых Политеха интегрирует существующие потоки информации, которые и так собирают производители, а само решение не требует замены производственного оборудования. "К государственной системе "Меркурий", которая призвана контролировать соответствие состава, заявленного на упаковке, добавили систему дата-фьюжн (система работы с базами данных - прим. ТАСС) и систему QR-кодов и объединили эти массивы технологией блокчейн", - пояснил Гаранин. Конкретному заводу внедрение технологии обойдется относительно недорого что "никак не отразится на цене готовой продукции".