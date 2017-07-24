Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге создали систему защиты молока от подделок с помощью блокчейн

Экономика и бизнес
24 июля, 12:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Покупатель сможет узнавать, где именно было изготовлено молоко, на каком автомобиле его везли на завод, а также информацию об упаковке

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские ученые создали систему защиты молочной продукции от подделок с помощью технологии блокчейн. Пилотный проект внедрения разработки в производство в понедельник представят правительству Ленинградской области, рассказал ТАСС Дмитрий Гаранин, руководитель проекта, подготовленного сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Блокчейн - технология распределенного реестра или децентрализованная база данных. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о любой операции нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует вмешательства во все серверы системы, которые хранятся у разных участников проекта и ими же контролируются.

Смотрите также

Цепью по бюрократии: как блокчейн может сделать революцию в документообороте

АСИ: блокчейн перспективен для внедрения в системе образования и труда

Греф: технологии блокчейн нужно 8-10 лет, чтобы "окончательно созреть"

"Наша разработка ударит по производителям фальсифицированной молочной продукции и позволит вытеснить их с рынка. Покупатель получит возможность узнать, где и когда было надоено молоко, на машине с каким номером его везли на завод, какие делались анализы сырья, когда была выпущена и поступила в продажу конкретная упаковка молока или йогурта, и какие ингредиенты в него добавлялись", - рассказал он. Каждая упаковка, коробка и паллета получат уникальный код в системе, с помощью которой покупатель сможет отслеживать все процессы производства конечного продукта.

Для этого разработчики предлагают наносить на упаковку товара буквенно-числовой или QR-код, который потребитель будет считывать с помощью специального приложения на мобильном телефоне, пояснил Гаранин.

Начать внедрение технологии блокчейн в пищевую промышленность именно с молочного производства разработчики решили из-за того, что, по их данным, объем производимого в России молока на 40% меньше, чем готовой молочной продукции. При этом, отмечают авторы проекта, на этикетках, как бы внимательно покупатель ни изучал их в магазине, далеко не всегда можно получить достоверную информацию о наличии в составе молочного продукта пальмового масла или других растительных жиров.

Разработчики поставили перед собой цель создать технологию, внедрение которой не потребует больших инвестиций от предприятий, чтобы, защищаясь от подделок, покупателю не пришлось бы переплачивать. Авторы проекта отмечают, что программный продукт ученых Политеха интегрирует существующие потоки информации, которые и так собирают производители, а само решение не требует замены производственного оборудования. "К государственной системе "Меркурий", которая призвана контролировать соответствие состава, заявленного на упаковке, добавили систему дата-фьюжн (система работы с базами данных - прим. ТАСС) и систему QR-кодов и объединили эти массивы технологией блокчейн", - пояснил Гаранин. Конкретному заводу внедрение технологии обойдется относительно недорого что "никак не отразится на цене готовой продукции".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама