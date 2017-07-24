Украина выставляет на торги семь крупных энергокомпаний

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Фонд государственного имущества (ФГИ) выставляет на продажу семь крупных энергогенерирующих компаний. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"ФГИ объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций семи энергокомпаний", -отмечается в сообщении. Общая стартовая стоимость лотов составляет около 3,650 млрд гривен (около 140 млн долл).

Планируется, в частности, продать 25% акций "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", ДТЭК "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго". Торги будут проводиться 15-18 августа на шести площадках в Киеве.

На днях министерство экономического развития и торговли страны опубликовало список из почти 900 государственных предприятий, которые будут приватизированы до конца 2020 года.