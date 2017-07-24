Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина выставляет на торги семь крупных энергокомпаний

Экономика и бизнес
24 июля, 10:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июля. /ТАСС

Планируется, в частности, продать 25% акций "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", ДТЭК "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Фонд государственного имущества (ФГИ) выставляет на продажу семь крупных энергогенерирующих компаний. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"ФГИ объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций семи энергокомпаний", -отмечается в сообщении. Общая стартовая стоимость лотов составляет около 3,650 млрд гривен (около 140 млн долл).

Планируется, в частности, продать 25% акций "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", ДТЭК "Днепроблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго". Торги будут проводиться 15-18 августа на шести площадках в Киеве.

На днях министерство экономического развития и торговли страны опубликовало список из почти 900 государственных предприятий, которые будут приватизированы до конца 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
3
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
4
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кг
5
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
6
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
7
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама