В ТОР "Южные Курилы" подана первая заявка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Первая заявка в создаваемую ТОР "Южные Курилы" поступила в Корпорацию развития Дальнего Востока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба корпорации.

"Первый заявитель в создаваемую ТОР "Южные Курилы" планирует организовать рыбоперерабатывающий комплекс. Решение о создании ТОР "Южные Курилы" было одобрено на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедшей в июле текущего года под руководством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, в состав ТОР войдет рыбокомбинат "Островной". Предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта "Строительство рыбоперепрабатывающего комплекса "Островной" на острове Шикотан. "В планах - создание высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд руб. в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы.

Проект предусматривает в 2017-2020 гг. строительство нового консервного завода мощностью 200 тыс. банок в сутки, корпуса под линию рыбомучной установки, холодильника на 15 тыс. тонн единовременного хранения, двух роботизированных морозильных заводов.

Для привлечения специалистов будет построено жилье, а также общежитие для рыбообработчиков. Договоры с проектными организациями на проектирование объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, заключены. Также подписаны контракты на изготовление технологического оборудования, конструкций для строительства зданий и сооружений.

По данным пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока, за прошедшую неделю поступило 15 новых заявок от инвесторов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Общий объем капиталовложений составит более 21 млрд руб. Реализация проектов позволит создать более 2 тыс. рабочих мест.