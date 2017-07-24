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Правительство Ирана одобрило замену денежной единицы

Экономика и бизнес
24 июля, 11:31 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 24, июля. /ТАСС

Отмечается, что один туман будет равен 10 риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль

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ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Ирана одобрило переход с ныне действующей денежной единицы риала на новую - туман. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Мохсена Хаджи Мирзаеи.

"Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов, - приводит агентство слова чиновника. - Один туман будет равен 10 риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль".

По его словам, вопрос о переходе на новую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода. Проект денежной реформы был представлен Центробанком ИРИ в ноябре прошлого года. Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена.

До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.

В результате инфляции последних лет риал заметно обесценился. В настоящее время американский доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тыс. риалов, а теперь он будет стоить 3,9 тыс. туманов. Фактически в Иране проводится деноминация на один знак. Ранее предлагалось убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако в конечном итоге было принято решение отказаться от столь радикальных мер.

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