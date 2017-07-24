Минфин осенью примет решение по вопросу о бессрочной отмене НДФЛ на доходы по облигациям

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин России планирует осенью принять решение о бессрочном освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств в виде дисконта, получаемых при погашении по обращающимся рублевым облигациям российских организаций. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы будем думать, что дальше делать с купонным доходом, нужно ли его освобождать или нет. Думаю, что осенью решение будет", - сказал Трунин.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил продлить отмену НДФЛ на доходы по облигациям российских компаний и после 2020 года. Льготы касаются купонного дохода, который налогоплательщики получают по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно.

По словам Аксакова, благодаря введению этих льгот значительно увеличилось количество людей, приобретающих облигации, в том числе с использованием инвестсчета. Поэтому депутат считает, что ограничение по сроку действия льгот надо отменить, чтобы стимулировать интерес к ценным бумагам со стороны населения.