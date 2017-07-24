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Минфин готов реформировать схему взимания НДС на золото

Экономика и бизнес
24 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Замглавы ведомства Илья Трунин подчеркнул, что такая схема действует в российских банках при продаже имущества, полученного в качестве отступного

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Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин России не хотел бы отменять НДС на инвестиционное золото, но готов к изменению схемы взимания налога, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы не хотели бы отменять НДС на золотые слитки. Единственное, над чем можно подумать, это изменить схемы взимания НДС в банках при реализации золота и обратном выкупе", - сказал замминистра.

Он отметил, что такая схема действует в российских банках при продаже имущества, полученного в качестве отступного. "То есть если человек не может погасить кредит, квартира идет в счет погашения кредита, и НДС платится с разницей, чтобы не возникало нагрузок, то есть человек не платит НДС. Над этим можно подумать и то же самое сделать с золотом для физлиц", - сказал Трунин.

Он подчеркнул, что избыточного налогообложения для банков не возникает, поскольку НДС платится не со всей суммы, как сейчас, а с разницы. "В то же время не возникает освобождения при продаже на ювелирные цели", - добавил замминистра.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, заявил, что Минфин готов рассматривать вопрос об отмене НДС на золотые слитки.

Инвестиционное золото - это металл 999,9 пробы, которое нельзя использовать для изготовления ювелирных изделий. Крупнейший покупатель инвестиционного золота в России - Центральный банк.

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