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Племенные заводы Поморья наладили поставки скота в Московскую область и Якутию

Экономика и бизнес
24 июля, 12:25 UTC+3 ТАСС

Правительство Архангельской области отметило, что региона делает акцент на молочное скотоводство

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ТАСС, 24 июля. Племенные заводы Архангельской области наладили поставки крупного рогатого скота в Московскую, Вологодскую области и Республику Саха (Якутия). За счет развития племенного хозяйства Поморье выбилось в лидеры по надоям, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Племенная база животноводства Поморья - это четыре племзавода и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота, один племрепродуктор по разведению орловских рысаков, а также генофондная ферма по разведению мещерской породы лошадей. Продукция архангельских сельхозпроизводителей пользуется большим спросом как в области, так и в других регионах. В 2016 году племенные хозяйства Поморья реализовали 680 коров и быков, в том числе более трети - в Вологодскую и Московскую области, а также в Республику Саха (Якутия). В этом году планируется увеличить показатели", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что акцент в области делается на молочное скотоводство. "Успехи племенных хозяйств налицо: впервые в области в племрепродукторе "Пежма" получен удой в 9,4 тыс. кг на корову в год, а в агрофирме "Вельская" этот показатель составил свыше 9 тыс. кг. Региональное правительство сегодня оказывает сельхозпроизводителям всю необходимую финансовую и методологическую помощь для решения ключевых задач сохранения поголовья скота, увеличения надоев и обеспечения населения качественной продукцией", - уточнили в пресс-службе.

По словам губернатора Игоря Орлова, архангельские сельхозпроизводители выполняют важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны. "Их работа заслуживает самых высоких оценок", - приводит пресс-служба слова Орлова.

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