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Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму

Экономика и бизнес
24 июля, 12:45 дата обновления: 24 июля, 12:58 UTC+3

Мощность объекта составит 100-120 МВт

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Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минэнерго России в ближайшее время планирует объявить конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму. Новый энергообъект мощностью 100-120 МВт планируется построить на западе полуострова, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Сейчас планируем, и я думаю, что со дня на день будет объявлен конкурс на строительство электростанции в Крыму на 100-120 МВт. Ориентировочно предполагаем, что это [строительство] возможно будет в районе Саки, на западе Крыма", - сказал замминистра.

В настоящее время структура "Ростеха" - "Технопромэкспорт" - строит на полуострове две тепловые электростанции - в Симферополе и в Севастополе. Их суммарная мощность составит 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на первую половину 2018 года. На втором этапе, по данным Минэнерго, будет введено еще два блока такой же мощности. Это позволит Крыму надежно обеспечить регион собственными энергоресурсами.

По данным властей региона, энергодефицит в Крыму будет погашен до 2020 года, в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и модернизации Крымской ТЭЦ.

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