Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД ввели новую форму билетов с указанием в них стоимости оказываемых пассажирам услуг

Экономика и бизнес
24 июля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Осенью такую же практику РЖД планируют распространить на электронные билеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело новую форму проездных документов с указанием в них стоимости оказываемых пассажирам услуг, говорится в обращении президента РЖД Олега Белозерова, опубликованного на сайте компании.

Смотрите также

Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования с декабря увеличится до 120 дней

"С июля в каждом проездном документе, который продается в кассах, стали размещаться пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие. Мы решили изменить внешний вид железнодорожного билета и тем самым снять вопросы о сервисах. Теперь в нем наглядно будут отражены все услуги, за которые вы платите", - сообщил глава РЖД.

Так, например, клиенты будут заранее знать о наличии или отсутствии в вагоне поезда кондиционера или биотуалета.

Кроме того, в билетах будет указываться местное время отправления и прибытия поезда, а также разница местного времени с московским.

Соответствующие изменения компания предприняла после анализа обращений клиентов.

По словам Белозерова, осенью такую же практику РЖД планируют распространить на электронные билеты.

"Билет - это договор о перевозке. И мы считаем, что договор этот должен быть абсолютно прозрачным и понятным каждому пассажиру. Пассажир должен четко знать, за что он платит", - добавил глава РЖД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Белозеров, Олег Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама