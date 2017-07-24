РЖД ввели новую форму билетов с указанием в них стоимости оказываемых пассажирам услуг

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело новую форму проездных документов с указанием в них стоимости оказываемых пассажирам услуг, говорится в обращении президента РЖД Олега Белозерова, опубликованного на сайте компании.

"С июля в каждом проездном документе, который продается в кассах, стали размещаться пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие. Мы решили изменить внешний вид железнодорожного билета и тем самым снять вопросы о сервисах. Теперь в нем наглядно будут отражены все услуги, за которые вы платите", - сообщил глава РЖД.

Так, например, клиенты будут заранее знать о наличии или отсутствии в вагоне поезда кондиционера или биотуалета.

Кроме того, в билетах будет указываться местное время отправления и прибытия поезда, а также разница местного времени с московским.

Соответствующие изменения компания предприняла после анализа обращений клиентов.

По словам Белозерова, осенью такую же практику РЖД планируют распространить на электронные билеты.

"Билет - это договор о перевозке. И мы считаем, что договор этот должен быть абсолютно прозрачным и понятным каждому пассажиру. Пассажир должен четко знать, за что он платит", - добавил глава РЖД.