"Новатэк" планирует ввести третью линию "Ямал СПГ" на 6-9 месяцев раньше срока

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Новатэк" планирует ввести в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" на три месяца раньше срока, третью линию - на 6-9 месяцев, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Будем стараться вводить в эксплуатацию очереди "Ямал СПГ" как можно быстрее. Мы планировали ввод каждой линии в конце 2017 г., 2018 г., 2019 г. Думаю, что вторая линия будет введена месяца на три раньше (плана - прим. ТАСС) и на 6-9 месяцев раньше будет введена третья линия", - сказал он.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).

Михельсон также сообщил, что компания рассчитывает завершить геологоразведочные работы на Гыданском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к 2021 году.

"Мы работаем над сырьевой базой. Выиграли лицензию на Гыданское месторождение, оно расположено в 80 км от Утреннего месторождения. По нашим оценкам, трех-четырех лет будет достаточно, чтобы провести необходимые геологоразведочные работы. К 2021 году будем рассматривать возможность подачи его ресурсов на производство СПГ", - сказал он.

Перспективы Кольской судоверфи

По словам Михельсона, "Новатэк" изучает возможность привлечения иностранных партнеров к управлению Кольской верфью, на которой будут строиться модули для завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2". Уже идут переговоры с тремя партнерами, в том числе с итальянской Saipem.

"С точки зрения управления верфью мы рассматриваем возможность привлечения партнера. Есть три компании, с которыми мы ведем переговоры: это Saipem и компании - поставщики модулей для "Ямал СПГ". Решение о создании управляющей компании и партнеров по ней должно быть принято в этом году", - сказал он.

Михельсон также заметил, что не планирует привлекать партнера для финансирование проекта. "Вхождение в капитал "Кольской верфи" не обсуждаем. У нас нет острой необходимости привлекать кого-либо в качестве финансового партнера", - подчеркнул он.

Генеральный директор "НИПИГАЗ" Борис Лим, в свою очередь, добавил, что Saipem не вошла в состав СП, которое будет заниматься разработкой проектной документации для проекта. "Участие Saipem планируется в качестве субподрядчика на проектирование оснований гравитационного типа - это та область, где у них есть техническая экспертиза и опыт. Будет заниматься проектированием, инжинирингом бетонного основания", - заметил он.

Проект завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" предусматривает создание специализированной верфи для строительства морских объектов - железобетонных платформ гравитационного типа, буровых и добычных платформ для арктических шельфовых проектов и других крупных сооружений. Ранее ему был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, что предполагает определенные налоговые льготы. Прогнозируемые льготы по проекту составят примерно 6,3 млрд рублей.

По оценке "Новатэка", стоимость проекта составит 90 млрд рублей, инвестиции в первый этап строительства - порядка 50 млрд рублей. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун говорила, что в июне 2019 года должна быть запущена первая верфь, в декабре 2019 года - вторая.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выдало компании "Арктик СПГ-1", дочерней компании "Новатэка", лицензию на Гыданское месторождение для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. В начале июня "Арктик СПГ-1" стала победителем аукциона на это месторождение. Сумма разового платежа за лицензию составила 2,26 млрд рублей.

Генподряды на бурение месторождений под "Арктик СПГ-2" получат только российские компании

Михельсон также сообщил, что "Новатэк" нанял специальную компанию, которая будет консультировать потенциальных поставщиков российских комплектующих и оборудования для проекта строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2". "Делаем все, чтобы у российских производителей была возможность участия в проекте. Даже пригласили отдельную компанию для их консультации. На первом этапе нам надо сделать проект максимально экономически целесообразным. Главная задача - и наша, и подрядчиков, чтобы российский СПГ был конкурентен в любой точке мира", - сказал Михельсон.

Другой проект "Новатэка" - строительство завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" - был реализован почти без использования российских технологий и оборудования.

По словам Михельсона, генеральные подряды на бурение месторождений под "Арктик СПГ-2" получат только российские компании, но сервисные услуги им будут оказывать иностранные фирмы.

Как отметил первый заместитель председателя правления "Новатэка" Александр Фридман, в рамках проекта компания стремится как можно в большей степени "насытить его оборудованием российского производства". "Но на экономически обоснованных конкурентоспособных условиях. У нас нет цели любой ценой поставить российское, но работа по локализации ведется", - подчеркнул он.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, помимо "Ямала СПГ". Компания рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на полуострове Гыдан, газ для сжижения будет поступать с Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения. Инвестиционное решение "Новатэк" намерен принять в 2019 году.

Запуск первых мощностей "Арктик СПГ-2" состоится уже в конце 2022 года - начале 2023 года. Капитальные затраты в строительство оцениваются в $10 млрд.

По словам Михельсона, "Новатэк" подписал договор на разработку проектной документации (FEED) "Арктик СПГ-2" с компанией "СПГ Новаинжиниринг" (совместное предприятие "НИПИГАЗа", " TechnipFMC " и "Linde AG"). FEED подготовят до конца 2018 года.

Ранее Михельсон также говорил, что компания намерена привлечь к реализации зарубежных партнеров, но не готова снизить долю "Новатэка" в проекте ниже 50%.