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Reuters: ФРГ предложила расширить антироссийский санкционный список из-за турбин Siemens

Экономика и бизнес
24 июля, 13:10 дата обновления: 24 июля, 13:23 UTC+3

Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию

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© Sean Gallup/Getty Images

ТАСС, 24 июля. Еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС из-за скандала с турбинами Siemens, которые, по утверждению компании, были поставлены в Крым вопреки ограничениям. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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По информации агентства, соответствующее предложение вынесла на рассмотрение ЕС Германия. Дипломатический источник агентства уточнил, что санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду. Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.

В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму.

Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.

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Темы
Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
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