Песков: РФ и Европа обсуждают потенциальные угрозы для совместных проектов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия и ее европейские партнеры продолжат работать над совместными энергетическими проектами, ведут обсуждение потенциальных санкций, которые могли бы помешать этому.

"С европейскими партнерами мы работаем над реализацией ряда крупных проектов. Безусловно, мы и наши европейские партнеры придаем большое значение завершению этих проектов и будем для этого работать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "поэтому, конечно, [ведется] обсуждение неких санкционных тем, которые потенциально смогли бы каким- то образом затруднить реализацию этих проектов, вызывает нашу обеспокоенность".

Ранее аппарат лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердил проведение во вторник, 25 июля, голосования по законопроекту, предусматривающему введение новых антироссийских санкций. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили в документ по просьбе Белого дома положение, облегчающее процесс снятия санкций с России. По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти.

Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в Палате представителей поддержит данный законопроект.