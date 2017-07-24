Путин проведет встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Публичной сегодня станет встреча с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым. Президент постоянно уделяет внимание вопросу привлечения инвестиционных средств в нашу экономику, и в этом плане РФПИ продолжает играть достаточно успешно роль локомотива. И в этой связи достаточно циклично и регулярно происходит общение Путина и Дмитриева", - сообщил Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, у президента в течение рабочего дня запланирован целый ряд рабочих встреч.