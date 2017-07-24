Концепция законопроекта о криптовалюте будет готова осенью

Российские саблисты не сумели выйти в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:30
Российские рапиристки вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 14:29
Плавучий университет завершил работы на архипелаге Земля Франца-ИосифаНаука 24 июля, 14:26
Кабмин ФРГ: возможные последствия скандала вокруг турбин Siemens еще обсуждаютсяЭкономика и бизнес 24 июля, 14:25
Суд оставил под арестом $16 млн полковника МВД ЗахарченкоПроисшествия 24 июля, 14:24
Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализацииМеждународная панорама 24 июля, 14:18
Процедура засева газона завершилась на "Ростов-Арене"Спорт 24 июля, 14:17
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужноАрмия и ОПК 24 июля, 14:15
Самолет МЧС доставит для тушения пожаров на Ямал группу спасателей из СибириНовости Урала 24 июля, 14:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я занимаюсь этим вопросом довольно плотно, думаю, что мы осенью какой-то вариант уже предложим: либо концепция законопроекта, либо законопроект", - сказал Аксаков.
Он уточнил, что в разработке документа участвуют также Банк России и Минфин РФ.