Концепция законопроекта о криптовалюте будет готова осенью

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я занимаюсь этим вопросом довольно плотно, думаю, что мы осенью какой-то вариант уже предложим: либо концепция законопроекта, либо законопроект", - сказал Аксаков.

Он уточнил, что в разработке документа участвуют также Банк России и Минфин РФ.