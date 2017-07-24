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Аксаков: крупнейшие банки могут вступить в ассоциацию "Россия"

Экономика и бизнес
24 июля, 14:28 UTC+3

Ранее несколько крупнейших кредитных организаций приняли решение выйти из АРБ

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейшие кредитные организации, принявшие решение выйти из Ассоциации российских банков (АРБ), могут войти в состав Ассоциации региональных банков России. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ассоциации "Россия", глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Пока все идет к тому, что крупнейшие банки вступят в ассоциацию "Россия", - сказал Аксаков.

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Темы
Выход крупнейших банков России из АРБ
Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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