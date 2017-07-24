Аксаков: крупнейшие банки могут вступить в ассоциацию "Россия"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейшие кредитные организации, принявшие решение выйти из Ассоциации российских банков (АРБ), могут войти в состав Ассоциации региональных банков России. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ассоциации "Россия", глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Пока все идет к тому, что крупнейшие банки вступят в ассоциацию "Россия", - сказал Аксаков.