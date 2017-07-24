Госдума хочет ограничить 1,5-кратной суммой долга проценты по микрозаймам

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает до конца этой недели внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ограничении размера предельного долга по займам в микрофинансовых организациях. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.
"Сейчас предельная величина, на которую может увеличиться долг гражданина по сравнению с суммой основного долга, составляет 300%. Мы хотим ограничить 1,5-кратным размером. То есть если (гражданин) занял 1 тыс. рублей, то набежавший долг вместе с пенями и штрафами не может превысить 1,5 тыс. рублей. Сумма основного долга - 1 тыс. рублей, плюс 1,5 тыс. рублей могут набежать, если какие-то проблемы с возвратом кредита", - рассказал Аксаков.