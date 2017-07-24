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РФПИ за время работы проинвестировал более 1 трлн рублей в компании РФ

Экономика и бизнес
24 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

100 млрд рублей из этой суммы - средства фонда, 900 млрд рублей - средства партнеров

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за время работы проинвестировал более 1 трлн рублей в различные российские компании. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"За время работы мы проинвестировали уже более триллиона рублей в различные российские компании, при этом 100 млрд рублей - это средства РФПИ, а 900 млрд рублей - это средства от наших партнеров", - сказал Дмитриев. Он добавил, что в портфельных компаниях РФПИ работают более полумиллиона человек.

"Буквально за последние 12 месяцев мы проинвестировали 270 млрд рублей в различные компании, и оборот всех компаний РФПИ - это уже более 2 трлн рублей, и он вырос на 13% по сравнению с прошлым годом", - рассказал президенту глава фонда.

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По словам Дмитриева, многие инвестиции РФПИ направлены именно "на проекты с нуля". Кроме того, фонд инвестирует в такие компании как "ФосАгро", "Вертолеты России", в аэропорты Владивостока, Санкт-Петербурга, в нефтесервисную компанию "Евразия". "Очень активно развиваются и инвестиции, и, соответственно, наши компании. Например, "Мать и дитя" открыла 20 новых клиник, раньше она была только в трех регионах, а сейчас в пятнадцати", - поделился Дмитриев.

Он выразил уверенность, что фонд оказывает положительный эффект на экономику России. "Например, развиваем гидроэлектростанции в Карелии, строим интеллектуальные сети, показали снижение потерь в электросетях на 20%", - добавил Дмитриев.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о малых электростанциях в Карелии. "И это первый проект банка БРИКС, и, соответственно, там зашли и саудовцы, и эмиратцы, и китайские соинвесторы. У нас получается в различные проекты привлекать пять-шесть ведущих суверенных фондов различных стран", - отметил руководитель фонда. Дмитриев также подчеркнул, что у фонда запущено уже более 30 проектов с Объединенным Арабскими Эмиратами, с китайскими партнерами уже осуществлено более 19 проектов, активно инвестирует и бизнес Саудовской Аравии.

Путин поинтересовался у Дмитриева числом сотрудников в РФПИ и спросил, что фонд получил "дополнительно административно после преобразования в суверенный". "Нам стало гораздо легче работать с нашими партнерами, потому что это крупнейшие суверенные фонды мира. Мы чувствуем, что можем делать проекты в гораздо большем объеме и привлекать значимо больше средств. Сейчас, например, у нас уже $30 млрд привлечено от ведущих суверенных фондов. Мы считаем, что эту цифру можно увеличивать", - ответил глава РФПИ.

На вопрос главы государства, в какие проекты фонд планирует вкладываться в ближайшей перспективе, Дмитриев сказал, что "в основном это инвестиции в инфраструктуру".

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