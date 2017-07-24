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Клименко: регламент ЕС о хранении данных вряд ли скажется на российских компаниях

Экономика и бизнес
24 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Между странами отсутствует протокол, обязывающий компании работать по законам другого государства, отметил советник президента РФ по вопросам развития интернета

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Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новый регламент Евросоюза о хранении персональных данных не может затронуть российские компании из-за отсутствия документа, обязывающего работать по законам другого государства. Такое мнение высказал ТАСС советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

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Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ЕС в мае 2018 года введет новые нормы обработки данных, причем хранить трафик клиентов компании могут только в целях обеспечения национальной безопасности и правопорядка и при наличии соответствующих подтверждений от спецслужб. Нарушение регламента, в том числе иностранными компаниями, может повлечь за собой серьезные штрафы - до €20 млн или 4% от глобального оборота (в зависимости от того, какая сумма больше). При этом в России с 1 июля 2018 года вступает в силу "пакет Яровой", который обязывает операторов связи в течение шести месяцев хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео абсолютно всех абонентов.

"Не очень понятно, насколько наши операторы должны соблюдать требования Евросоюза. Между странами отсутствует какой-то протокол, согласование законодательства в части телекома", - сообщил Клименко. Поэтому проблема не имеет решения ни с российской стороны, ни с европейской, добавил он.

Мнение эксперта

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Под действие регламента Евросоюза могут попасть и интернет-компании - Mail.Ru и "Яндекс", сообщила ТАСС директор Института исследования интернета Ирина Левова. "Теоретически эти компании тоже могут попасть в список нарушителей, они же обрабатывают данные граждан Европейского союза. Если они начнут хранить на территории Российской Федерации весь трафик в течение полугода, включая переписку людей, то да, они нарушат Европейский регламент", - сказала Левова.

По ее мнению, ситуация может привести либо к огромным штрафам для российских компаний, либо Россию признают страной с неадекватной защитой персональных данных пользователей. "Это как минимум означает, что Россия лишится международного роуминга, и мы попросту окажемся "под куполом", - сказала она.

Клименко же считает, что и интернет-компании не могут затронуть новые правила Евросоюза. Например, если гражданин ЕС или США заводит аккаунт в "Яндексе", то компания хранит эти данные по российскому законодательству, которое может и не совпадать с американским. "Так же и в обратном случае: если я завожу аккаунт в Facebook или GMail, то действуют законы этих стран, и это иногда не согласовывается с законодательством российским", - сказал он.

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Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
Темы
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