Microsoft признала Paint устаревшей программой

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ТАСС, 24 июля. Компания Microsoft внесла в список устаревших программ графический редактор Paint, который являлся стандартным приложением для операционных систем Windows с 1985 года. Это следует из опубликованного в понедельник сообщения компании.
В нем представлен список изменений для обновленной версии операционной системы Windows 10 Fall Creators Update. Некоторые стандартные приложения системы были разделены на "удаленные" (removed), к которым отнесли, например, Outlook Express, и "устаревшие" (deprecated). Программы из второго списка, куда попал и Paint, "более не развиваются и могут быть удалены в будущих обновлениях".
При этом представленная в октябре прошлого года программа Paint 3D, которая позволит создавать 3D-графику, будет продолжать развиваться. В новое приложение была, в частности, включена возможность распечатать созданные в нем трехмерные объекты на 3D-принтере.