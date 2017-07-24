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Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в сутки

Экономика и бизнес
24 июля, 16:58 UTC+3 /Обновлено,

Глава Минэнерго также сказал, что ведомство видит потенциал роста цены нефти, но пока сохраняет прогноз в $50-60 за баррель во II полугодии

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Полное выполнение соглашения стран - членов ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти позволит дополнительно вывести с рынка, по оценкам Минэнерго РФ, порядка 200 тыс. баррелей нефти в сутки. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что те страны, которые сегодня еще не до конца исполняют свои обязательства [по сокращению добычи], если выполнят [соглашение] на 100% - это будет дополнительным эффектом. По нашей оценке, это примерно около 200 тыс. баррелей, это должно дать сокращению добычи относительно сегодняшнего уровня", - сказал министр.

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Новак пояснил, что по итогам шести месяцев уровень исполнения соглашения составил порядка 98%.

Ранее глава Минэнерго РФ отмечал, что мониторинговый комитет настаивает на 100% выполнении всеми странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи нефти.

Новак также сказал, что Минэнерго видит потенциал роста цены нефти, но пока сохраняет прогноз в $50-60 за баррель во II полугодии. "Мой прогноз был, что цена во II полугодии может быть между 50 и 60 долларами, посмотрим, как будут развиваться события. III квартал особенный, поскольку [в этот период] растет спрос, поэтому будем мониторить. В принципе, мне кажется, что сегодня уровень цен достаточно отражает реальную картину, хотя есть потенциал роста цены", - сказал он.

В конце 2016 г. ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 г. должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 г. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 г., сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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