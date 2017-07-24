Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московская биржа с 24 июля предоставляет корпорациям прямой доступ к денежному рынку

Экономика и бизнес
24 июля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Компании смогут размещать средства в депозиты с центральным контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московская биржа с 24 июля предоставила российским корпорациям, которые не являются кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. В первый день доступа корпорации разместили средства в размере 2,3 млрд руб., говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Согласно заявлению, компании получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо. Банк "Национальный клиринговый центр" будет выполнять функции центрального контрагента, отмечается в сообщении.

"Выход корпораций на денежный рынок Московской биржи будет способствовать росту ликвидности биржевого рынка репо благодаря притоку новых денежных средств, к которым до этого имел доступ только ограниченный круг банков, появлению на этом рынке более длинных денег. Сами корпорации получили возможность более эффективного и надежного размещения денежных средств ", - цитирует пресс- служба управляющего директора по денежному и срочному рынкам биржи Игоря Марича.

"Алроса", "АльфаСтрахование", "АльфаСтрахование-Жизнь", "Ингосстрах", МТС, "Рольф", "Русагро", "Т-Плюс", "Фосагро" стали первыми компаниями, заключившими сделки на денежном рынке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама