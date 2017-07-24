Московская биржа с 24 июля предоставляет корпорациям прямой доступ к денежному рынку

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московская биржа с 24 июля предоставила российским корпорациям, которые не являются кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. В первый день доступа корпорации разместили средства в размере 2,3 млрд руб., говорится в пресс-релизе торговой площадки.
Согласно заявлению, компании получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо. Банк "Национальный клиринговый центр" будет выполнять функции центрального контрагента, отмечается в сообщении.
"Выход корпораций на денежный рынок Московской биржи будет способствовать росту ликвидности биржевого рынка репо благодаря притоку новых денежных средств, к которым до этого имел доступ только ограниченный круг банков, появлению на этом рынке более длинных денег. Сами корпорации получили возможность более эффективного и надежного размещения денежных средств ", - цитирует пресс- служба управляющего директора по денежному и срочному рынкам биржи Игоря Марича.
"Алроса", "АльфаСтрахование", "АльфаСтрахование-Жизнь", "Ингосстрах", МТС, "Рольф", "Русагро", "Т-Плюс", "Фосагро" стали первыми компаниями, заключившими сделки на денежном рынке.