Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Ситуация с Siemens не несет рисков для российских компаний, учитывая конкуренцию на рынке, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики. И во многом в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это эффективно им уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков", - заметил Новак.

Германский концерн 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом тогда подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что еще трое или четверо граждан России могут оказаться в санкционном списке ЕС из-за скандала с турбинами Siemens. В частности, по данным агентства, санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду.