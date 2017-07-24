Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях

Россиянин Тарасевич вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м на спинеСпорт 24 июля, 19:08
Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКомСпорт 24 июля, 19:01
Стартапы вместо соцсетей: эксперты оценили идею о регистрации подростков в качестве ИПЭкономика и бизнес 24 июля, 19:00
Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертанияМеждународная панорама 24 июля, 19:00
Гончаренко: проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти балансСпорт 24 июля, 18:57
Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 100 м баттерфляемСпорт 24 июля, 18:55
Перевал раздора: суть пограничного конфликта между Индией и КитаемМеждународная панорама 24 июля, 18:50
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подвела итоги авиасалона МАКС-2017Новости партнеров 24 июля, 18:49
Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассомСпорт 24 июля, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Ситуация с Siemens не несет рисков для российских компаний, учитывая конкуренцию на рынке, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики. И во многом в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это эффективно им уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков", - заметил Новак.
Германский концерн 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом тогда подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.
Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что еще трое или четверо граждан России могут оказаться в санкционном списке ЕС из-за скандала с турбинами Siemens. В частности, по данным агентства, санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду.