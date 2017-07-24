Стартапы вместо соцсетей: эксперты оценили идею о регистрации подростков в качестве ИП

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. В Госдуме разработали законопроект, который позволит детям старше 14 лет не только работать, но и становится индивидуальными предпринимателями (ИП).

Законопроект, предлагающий разрешить несовершеннолетним гражданам регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с 14 лет, в понедельник внес в нижнюю палату парламента зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

Свое мнение об инициативе, которая, с одной стороны, позволит ребенку организовать собственный стартап, а с другой - создаст финансовые риски для его родителей, высказали ТАСС представители предпринимательских организаций, школ и родительского сообщества.

Молодежь - движущая сила экономики

"Это интересная инициатива, она отчасти перекликается с тем законом, который недавно подписал президент. Закон разрешает работать по трудовому договору с 15 лет. Логично предположить, что, если подросток может работать в этом возрасте, почему он не может заниматься предпринимательством? И разница в один год тут несущественна", - сказала ТАСС вице-президент "Деловой России", председатель общественного совета при Департаменте образования Москвы Татьяна Минеева.

По ее словам, к аргументам "за" эту инициативу можно также отнести и стремительное развитие программ профориентации. "Не стоит забывать и о разрабатываемом Государственной думой законом о "Дуальном образовании", что также отчасти ложится в контекст этого законопроекта. Мир стремительно движется вперед, и молодое поколение - авангард этого движения", - считает Минеева.

"Многие виды деятельности стали сегодня более доступными для детей - в силу автоматизации процессов. Предпринимательская деятельность - не исключение, особенно, если говорить про деятельность, связанную с цифровыми технологиями", - заявил ТАСС генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Он отметил, на чемпионатах профессионального мастерства было принято решение о снижении возраста до 14 лет, поскольку подростки могут справляться с заданиями наравне со старшими. "Будет прекрасно, если дети будут не только делать что-то руками, но и создавать свои собственные стартапы, тем самым ускоряя процессы модернизации экономики", - подчеркнул Уразов.

С пользой законопроекта согласен и первый вице- президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владислав Корочкин. Инициатива, на его взгляд, может создать предпосылки для более глобальных изменений в законодательстве, связанных с бизнесом.

"Во многих странах мира, чтобы заниматься бизнесом, не нужно регистрироваться в качестве ИП. Никаких специальных разрешений не нужно, это конституционное право каждого человека. И предложение депутата - шаг в правильном направлении, в том числе к отмене необходимой регистрации индивидуального предпринимателя для ведения бизнеса", - отметил Корочкин.

Подводные камни

Несмотря на очевидные плюсы законопроекта, по мнению Минеевой, нужно учесть некоторые нюансы. "Вряд ли школьник сможет совмещать успешный бизнес с обучением в старших классах с той образовательной нагрузкой, которая есть сейчас. Если речь идет о выпускниках 9-х классов, которые по каким-то причинам решили закончить с образованием и уйти в бизнес, то это тоже не очень хороший симптом, армия "необразованных бизнесменов" тоже не нужна", - подчеркнула вице-президент "Деловой России".

Выходом из непростой ситуации может стать вариант совмещения, успешность которого будет во многом зависеть от самоорганизации школьника и внимания со стороны родителей, считает эксперт.

"Быть индивидуальным предпринимателем - точно такая же работа, как и любая другая, но здесь большая степень ответственности перед законом", - сказал ТАСС директор Центра образования №548 "Царицыно", народный учитель России Ефим Рачевский. По его словам, предприниматель, в отличие от наемного работника, находится в ситуации "высокой неопределенности". Это связано с необходимостью самостоятельно решать вопросы, связанные с прибылью и налогами.

"Я поддерживаю инициативу, озвученную в Госдуме, но она должна быть снабжена перечнем законодательных актов, которые, с одной стороны, уравняют 14-летнего предпринимателя с 30-летним в правах, а также помогут решить вопрос ответственности за все возникающие риски", - подчеркнул Рачевский.

Труд, по мнению директора, является самой действенной формой воспитания, гораздо более эффективной, чем любые вербальные призывы. "Надо также учесть, что пенсионная ситуация не радужная, количество тех, кому надо платить пенсию, начинает превышать тех, кто зарабатывает и делает отчисления в пенсионный фонд. Если законопроект оснастить актуальной и мощной системой правовой безопасности, то он бы во многом помог улучшить экономическую ситуацию в стране", - считает Рачевский.

"Современные подростки обладают высокой информационной культурой, они хотят работать и зарабатывать. Это очень великое дело, и, на мой взгляд, им надо помочь", - заключил директор.

Мнение родительского сообщества

"На мой взгляд, это очень положительная и правильная инициатива. Современные подростки в 14-16 лет готовы не только подрабатывать, но и делать что-то свое с нуля. И важно, чтобы была такая возможность, потому что работодатели не спешат брать на работу подростков, у них нет никакой на этой мотивации и стимулов", - сказала ТАСС директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

По ее мнению, в случае принятия законопроекта массовой регистрации ИП не возникнет. "Это достаточно сложный набор юридических моментов, в том числе связанных с налоговой службой и другими структурами. Это будут единичные случаи, когда у подростка есть четкое видение своего будущего проекта", - отметила Шевченко.

Она добавила, что независимо от того, какой вид деятельности выберет ребенок после окончания вуза, предпринимательский опыт ему пригодится в любой сфере. "Даже если они потом предпочтут работать по найму, их опыт предпринимателя будет очень важен при трудоустройстве", - считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации.

Что же касается совмещения работы и учебы в школе, Шевченко не считает это проблемой. "Образованию это не помешает, а даже его систематизирует. Мой первый трудовой опыт относится к 15 годам, я тогда заменяла учителя английского. Более системного периода в моей жизни не было, мой день был четко расписан, я бежала на уроки, потом шла преподавать сама", - поделилась она.

Однако, по ее мнению, решение о регистрации ИП должно быть семейным. "Это хороший способ уйти от праздного времяпрепровождения и соцсетей, которые сильно расслабляют", - подчеркнула Шевченко.