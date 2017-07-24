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S&P повысило рейтинг "РЕСО-Гарантия" до "ВВ+"

Экономика и бизнес
24 июля, 19:59 UTC+3 /Обновлено,

Аналитики агентства считают, что руководство компании ориентировано на разумную политику в отношении активов

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ТАСС, 24 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочный рейтинг страховой компании "РЕСО-Гарантия" в национальной валюте до "ВВ+" с "ВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу - "стабильный".

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"Повышение рейтинга отражает наше мнение о том, что "РЕСО-Гарантия" улучшила достаточность капитала, которая поддерживает рост бизнеса компании", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, аналитики S&P считают, что руководство страховой компании ориентировано на разумную политику в отношении активов.

"РЕСО-Гарантия" по результатам 2016 г. занимает третье место на страховом рынке РФ по объему сборов (на основании статистики ЦБ РФ). Основные направления деятельности - каско, ОСАГО, добровольное медицинское страхование. Является головной компанией группы "РЕСО".

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