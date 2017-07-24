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ФАС считает выполнимой отмену роуминга внутри сети в РФ в течение 14 дней

Экономика и бизнес
24 июля, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

У ведомства есть документы, свидетельствующие о том, что операторы изменяли тарифы на свои услуги за это время

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Здание Федеральной антимонопольной службы, Москва

Здание Федеральной антимонопольной службы, Москва

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Двухнедельный срок, в который операторы мобильной связи обязаны провести выравнивание тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России, является оптимальным и выполнимым. Об этом в понедельник заявила глава управления по контролю над IT и связью Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Заева в интервью "Коммерсантъ FM".

"У нас есть документы, свидетельствующие о том, что операторы изменяли тарифы на свои услуги за это время. Из документов видно, что решение о смене тарифов по всей стране оператор реализует за две недели - когда они сами вводили или меняли тарифы", - подчеркнула она.

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По словам Заевой, предупреждение и требование в этом предупреждении ФАС к операторам сотовой связи не должно было стать для них неожиданностью. "Когда мы определяли срок в 14 дней, мы руководствовались, прежде всего, тем, что операторы знали о наших требованиях, начиная с ноября 2016 года, когда начала действовать наша рабочая группа. Мы выдвигали точно такие же требования, как сейчас", - пояснила она.

Ранее оператор сотовой связи "Мегафон" заявил, что считает требование ФАС о выравнивании тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России за две недели невыполнимым и готов в перспективе, при необходимости, обжаловать возможные претензии регулятора в суде.

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", "Теле2") по выравниванию тарифов во внутрисетевом роуминге и требует изменить их в течение 14 дней. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявил, что ведомство добьется отмены роуминга в России. Сейчас в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

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