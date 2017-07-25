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Приморье подготовило для презентации на ВЭФ около 30 проектов

Экономика и бизнес
25 июля, 7:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, июля. /ТАСС

Самыми крупными проектами станут строительство Находкинского завода минеральных удобрений, интегрированного развлекательного курорта "Приморье" и комплексное освоение территории "Радужный"

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Приморский край подготовил для презентации на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, около 30 проектов, в том числе в сфере гражданского судостроения, производства минеральных удобрений и курортного дела, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Для отбора на форум в оргкомитет уже представлены 29 проектов, но эта цифра, вероятно, еще увеличится. Самые крупные из них - строительство Находкинского завода минеральных удобрений, интегрированного развлекательного курорта "Приморье", комплексное освоение территории "Радужный" и другие. Общий объем инвестиций в заявленные на презентационную зону ВЭФ проекты составляет более 680 млрд рублей", - цитируются в сообщении слова заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Елены Кузнецовой.

В презентации на форуме будут участвовать, в том числе, проекты, реализуемые в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток и из самых разных отраслей. По мнению губернатора края Владимира Миклушевского, презентация уже действующих проектов поможет привлечь в Приморье инвестиции.

"Почему это важно? Потому что многие иностранные инвесторы смотрят, как идут дела у "пионеров". Если они видят, что проект реализуется успешно, власти помогают, рынок есть, то они сразу заходят и начинают свои проекты. А те, кто первыми зашли, хотят к следующей фазе переходить", - цитируются в сообщении слова Миклушевского.

Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз, 6-7 сентября.

В 2016 году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого ВЭФ и составила около 200 млрд рублей.

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