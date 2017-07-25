Банк "Югра" подал иск о признании решений ЦБ незаконными

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявление зарегистрировано 24 июля. Подробности требований банка не раскрываются.
Банк России 10 июля ввел в банке "Югра" временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за неустойчивого финансового положения банка. ЦБ заподозрил "Югру" в недостоверной отчетности, манипуляциях со вкладами и возможном выводе активов.
Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в РФ.
Однако Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка "Югра". Кроме того, по данным источника ТАСС в банковских кругах, Генпрокуратура предостерегла Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры".
В ответ Банк России направил в надзорный орган документы, подтверждающие правомочность своих действий в отношении "Югры".
Несмотря на протесты Генпрокуратуры, все банки-агенты - ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб" - начали страховые выплаты вкладчикам "Югры" в установленный срок, с 20 июля.