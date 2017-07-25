Дворкович: налоговый маневр в нефтяной отрасли завершится после 2022 года

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли ожидается после 2022 года, сообщил журналистам по итогам совещания в Бурятии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Налоговый маневр пока не реализуется. У нас есть предложения Минфина по дальнейшей реализации налогового маневра. Но есть общее понимание, что это будет делаться, скорее всего, после 2022 года, а не до этого. До этого пока не планируется каких-то радикальных мер", - сказал он.

По словам Дворковича, он ознакомился с предложением Минэнерго не увеличивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных компаний. "Здесь всегда есть два соображения - фискальное и связанное с инвестициями в нефтяной сектор. Пока у нас в Налоговом кодексе повышение заложено, будем ждать дополнительных обоснований от Минэнерго к осенней сессии Думы. Минфин настаивает на позиции продлить повышенный тариф", - отметил вице-премьер.

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 года, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 рублей за тонну в 2017 г. с 857 руб. за тонну в 2016 г.

В последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок НДПИ.

Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 гг., получила название налогового маневра. Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.