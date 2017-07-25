Дворкович: налоговый маневр в нефтяной отрасли завершится после 2022 года

Почему НАТО "обеспокоено" морскими маневрами России и Китая на БалтикеАрмия и ОПК 25 июля, 10:16
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. гаСибирь 25 июля, 10:09
Глава испанской футбольной федерации Вильяр не собирается покидать свой пост после арестаСпорт 25 июля, 10:07
Банк "Югра" подал иск о признании решений ЦБ незаконнымиЭкономика и бизнес 25 июля, 10:04
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допингСпорт 25 июля, 10:02
В Госдепе допускают возможность поставок оружия УкраинеМеждународная панорама 25 июля, 9:45
Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Реале"Спорт 25 июля, 9:44
Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желаниюСпорт 25 июля, 9:26
Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли ожидается после 2022 года, сообщил журналистам по итогам совещания в Бурятии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Налоговый маневр пока не реализуется. У нас есть предложения Минфина по дальнейшей реализации налогового маневра. Но есть общее понимание, что это будет делаться, скорее всего, после 2022 года, а не до этого. До этого пока не планируется каких-то радикальных мер", - сказал он.
По словам Дворковича, он ознакомился с предложением Минэнерго не увеличивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных компаний. "Здесь всегда есть два соображения - фискальное и связанное с инвестициями в нефтяной сектор. Пока у нас в Налоговом кодексе повышение заложено, будем ждать дополнительных обоснований от Минэнерго к осенней сессии Думы. Минфин настаивает на позиции продлить повышенный тариф", - отметил вице-премьер.
Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 года, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 рублей за тонну в 2017 г. с 857 руб. за тонну в 2016 г.
В последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок НДПИ.
Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 гг., получила название налогового маневра. Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.