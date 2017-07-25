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Дворкович: РФ не испытает критических проблем при отказе Siemens работать с госкомпаниями

Экономика и бизнес
25 июля, 10:10 UTC+3 УЛАН-УДЭ 25, июля. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что в мире есть несколько производителей, которые производят продукцию такого типа

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УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что РФ не столкнется с критическими проблемами в случае отказа германского концерна Siemens от работы с российскими государственными компаниями. Об этом он заявил журналистам по итогам совещания в Бурятии.

"Насколько я понимаю, пока нет полного отказа от поставок оборудования, пока речь идет только о госкомпаниях. Там каких-либо критических проблем нет - есть несколько производителей в мире, которые такого типа продукцию производят, многие виды продукции мы начинаем уже и сами производить", - сказал он.

Германский концерн Siemens 21 июля 2017 года заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре поставленные для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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Россия
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