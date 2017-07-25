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Вопрос поставок в Россию турецких томатов будет обсуждаться 18 августа

Экономика и бизнес
25 июля, 10:22 UTC+3 УЛАН-УДЭ 25, июля. /ТАСС

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что о возможных результатах говорить пока рано

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УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Россия и Турция обсудят вопрос ограничения поставок турецких томатов в РФ на выставке в Измире 18 августа. Об этом сообщил журналистам по итогам совещания в Бурятии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ближайшие консультации будут во время Измирской выставки, 18 августа, по-моему, она будет, у нас там едет делегация и коллеги будут эту тему обсуждать. По итогам посмотрим", - сказал он.

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек (слева направо на первом плане), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым (слева направо на втором плане), 22 мая

История взаимных торговых ограничений России и Турции. Досье

Он отметил, что о возможных результатах рано говорить, "это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные [разговоры]".

В начале июня Дворкович говорил, что консультации по сезонному допуску турецких томатов на российский рынок будут продолжаться в течение этого лета. По его словам, стороны могут "выйти на какую-то договоренность", но больших объемов поставок ждать не стоит.

Дворкович считает, что турецкие томаты есть на российском рынке, продолжает поставляться через третьи страны около 20% от максимального количества ввозимых ранее томатов.

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