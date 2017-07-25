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Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей

Экономика и бизнес
25 июля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - сообщили в ведомстве.

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В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, добавили в ПФР. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

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