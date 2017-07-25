Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает установить минимальный вес ручной клади в 5 кг. Законопроект, в котором закрепляется эта норма, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые правила могут вступить в силу уже в ноябре 2017 года.

"В качестве ручной клади принимаются вещи, вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна. Вес ручной клади не может быть менее чем 5 кг на одного пассажира", - говорится в документе.

Из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади, исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Без дополнительной платы можно брать с собой дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли и складное кресло-коляску.

При этом пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее 10 кг багажа.

Во вторник гендиректор лоукостера "Победа" Андрей Калмыков сообщил ТАСС, что авиакомпания сможет сделать бесплатным провоз двух мест ручной клади, если российские авиавласти отменят обязательную норму бесплатного провоза багажа в 10 кг. По словам Калмыкова, в этом случае пассажиры, которые летят без багажа, смогут платить меньше, потому что при наличии ручной клади и отсутствии багажа лоукостеру не нужно будет включать в тариф затраты на его обработку.

Сейчас на борт авиакомпании возможно пронести только предметы, оговоренные в федеральных авиационных правилах: дамскую сумочку (ее габариты законодательством не определены), трость, ноутбук, костюм в портпледе, букет цветов, зонт и т. д. Также бесплатно можно сдать не более 10 кг багажа. Провоз больше 10 кг оплачивается дополнительно.

О законе

20 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа, при его отсутствии.

Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ. По словам разработчиков, в первую очередь инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок. Закон устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади. Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

Новым законом уточняется, что "норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна". При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Согласно закону, перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.

Уточняется возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета.

Закон создает условия для формирования и работы низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, указывали авторы в сопроводительных материалах.