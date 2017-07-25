Совфед одобрил закон о регулировании работы мессенджеров

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров).
Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него "обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ".
Законом установлено, что идентификация пользователей будет осуществляться "с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". При этом учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, "вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера".
Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, по обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".
В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, закон предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании вступившего в законную силу решения суда. Ко второму чтению документа в Госдуме из оснований для ограничения доступа было исключено решение уполномоченного федерального органа власти.
Кроме того, предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера.
В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 января 2018 года.