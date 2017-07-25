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ФАС подозревает "Фармстандарт" и "Биокад" в крупном картельном сговоре

Экономика и бизнес
25 июля, 13:35 дата обновления: 25 июля, 14:28 UTC+3

В обеих компаниях идут проверки

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки фармацевтических компаний "Биокад" и "Фармстандарт".

Ведомство подозревает их в участии в крупном картеле на торгах при закупках по программе "7 нозологий", сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"ФАС России проводит проверки фармкомпаний. ЗАО "Биокад", проверяемая по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовала проведению проверки. Составлен протокол о воспрепятствовании. Компании ООО "Фармстандарт" и АО "Фармстандарт" также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. Такие действия компаний демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов", - говорится в пресс-релизе ФАС.

Как сообщил ТАСС Тенишев, антимонопольная служба подозревает компании в сговоре на поставки лекарственных препаратов на десятки миллиардов рублей.

"Сговор на торгах, закупка препаратов по программе "7 нозологий". Перечень препаратов достаточно большой, перечислять будет сейчас очень долго. Суммы тоже большие. Сейчас трудно оценить, какую сумму мы докажем, у нас есть подозрения, что это очень большие суммы, которые исчисляются в десятках миллиардах", - заявил Тенишев.

"Сможем ли мы доказать эти десятки миллиардов, я не знаю. Поэтому мы пошли проводить проверки", - сказал глава управления ФАС, отметив, что в картеле могли участвовать еще некоторые компании.

Генеральный директор "Биокад" Дмитрий Морозов сообщил ТАСС, что в ходе проверки ФАС произошла техническая неувязка. "Всех перед проверкой проинформировали, а мой личный помощник не присутствовал при разъяснении правил проведения проверки антимонопольной службой. Когда проверяющие разъяснили сотруднику, что ФАС интересуются только рабочей перепиской, а не личной информацией руководителя - паспортов моих детей, например, - он открыл доступ. Мы, наоборот, содействуем проведению проверки, подозревать ФАС должна всех - это часть их работы, на то она и проверка", - сказал глава компании "Биокад".

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