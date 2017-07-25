ФАС подозревает "Фармстандарт" и "Биокад" в крупном картельном сговоре

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки фармацевтических компаний "Биокад" и "Фармстандарт".
Ведомство подозревает их в участии в крупном картеле на торгах при закупках по программе "7 нозологий", сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
"ФАС России проводит проверки фармкомпаний. ЗАО "Биокад", проверяемая по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовала проведению проверки. Составлен протокол о воспрепятствовании. Компании ООО "Фармстандарт" и АО "Фармстандарт" также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. Такие действия компаний демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов", - говорится в пресс-релизе ФАС.
"Сговор на торгах, закупка препаратов по программе "7 нозологий". Перечень препаратов достаточно большой, перечислять будет сейчас очень долго. Суммы тоже большие. Сейчас трудно оценить, какую сумму мы докажем, у нас есть подозрения, что это очень большие суммы, которые исчисляются в десятках миллиардах", - заявил Тенишев.
"Сможем ли мы доказать эти десятки миллиардов, я не знаю. Поэтому мы пошли проводить проверки", - сказал глава управления ФАС, отметив, что в картеле могли участвовать еще некоторые компании.
Генеральный директор "Биокад" Дмитрий Морозов сообщил ТАСС, что в ходе проверки ФАС произошла техническая неувязка. "Всех перед проверкой проинформировали, а мой личный помощник не присутствовал при разъяснении правил проведения проверки антимонопольной службой. Когда проверяющие разъяснили сотруднику, что ФАС интересуются только рабочей перепиской, а не личной информацией руководителя - паспортов моих детей, например, - он открыл доступ. Мы, наоборот, содействуем проведению проверки, подозревать ФАС должна всех - это часть их работы, на то она и проверка", - сказал глава компании "Биокад".