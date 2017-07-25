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Michael Kors покупает Jimmy Choo за $1,2 млрд

Экономика и бизнес
25 июля, 13:32 UTC+3 ТАСС

Бренд выставили на продажу, поскольку его основной владелец решил выйти из сегмента люксовых товаров

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Arnd Wiegmann

ТАСС, 25 июля. Американская компания Michael Kors достигла договоренности о покупке британского производителя обуви Jimmy Choo за £896 млн (около $1,2 млрд), говорится в заявлении компании.

Michael Kors заплатит £2,3 за одну акцию Jimmy Choo наличными.

Обувной бренд был выставлен на продажу в апреле этого года, так как его основной владелец - JAB Holding - решил выйти из сегмента товаров luxury.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что для Michael Kors покупка Jimmy Choo представляет возможность диверсифицировать свой бизнес в условиях замедления роста рынка женских сумок, на которых специализируется компания. По данным исследовательской компании Customer Growth Partners, которые приводит издание, в прошлом году этот рынок вырос лишь на 2%, в то время как шесть лет назад рост составлял 15% в год.

Согласно заявлению Michael Kors, компания планирует увеличить продажи Jimmy Choo до $1 млрд.

Британский бренд Jimmy Choo основан в 1996 году бизнесменом Джимми Чу и бывшим редактором британского журнала Vogue Тамарой Меллон. В 2001 году бизнесмен продал свою долю в компании (50%) за £10 млн. С тех пор бренд несколько раз менял владельцев.

Michael Kors - американский бренд одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Основан Майклом Корсом в 1981 году.

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