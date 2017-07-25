Кремль не будет вмешиваться в дело между ЦБ и банком "Югра"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль не намерен предпринимать каких-либо действий в связи с тем, что банк "Югра" оспорил решение Центрального банка в суде, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не прерогатива Кремля", - ответил он на вопрос, не планирует ли Кремль направить какие-либо запросы в Центробанк с просьбой разъяснить конфликтную ситуацию.

"Регулированием деятельности финансово-кредитных учреждений в нашей стране занимается Центробанк, он выполняет свои функции", - напомнил Песков. По его словам, "банк также использует весь законный инструментарий для отстаивания своих интересов". "Это право банка и в данном случае мы не считаем возможным каким-то образом вмешиваться в это дело", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал ТАСС, банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. Заявление зарегистрировано 24 июля. Подробности требований банка не раскрываются.

Ситуация вокруг "Югры"

Банк России 10 июля 2017 г. ввел в банке "Югра" временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за неустойчивого финансового положения банка. ЦБ заподозрил "Югру" в недостоверной отчетности, манипуляциях со вкладами и возможном выводе активов.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в РФ.

Однако Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка "Югра". Кроме того, по данным источника ТАСС в банковских кругах, Генпрокуратура предостерегла Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры".

В ответ Банк России направил в надзорный орган документы, подтверждающие правомочность своих действий в отношении "Югры".

Несмотря на протесты Генпрокуратуры, все банки-агенты - ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб" - начали страховые выплаты вкладчикам "Югры" в установленный срок, с 20 июля.