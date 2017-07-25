ВТБ24 в Ростове-на-Дону до конца года внедрит селфи-идентификацию для клиентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ24 в Ростове-на-Дону планирует внедрить селфи-идентификацию при выполнении финансовых операций для клиентов уже в 2017 году. Нововведение появится в рамках проекта "Безбумажный офис", рассказал во вторник журналистам управляющий региональным операционным офисом "Ростовский" банка ВТБ24 Владимир Стрельников.

"Одним из средств идентификации в нашем "безбумажном офисе" будет селфи. Кроме того, у нас есть ряд проектов по идентификации..., но мы их пока не анонсируем. Селфи будет внедрено в рамках "Безбумажного офиса", который мы реализуем до конца текущего года", - рассказал Стрельников. Он отметил, что эту практику планируется внедрять не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах России.

По его словам, проект "Безбумажный офис" подразумевает работу сотрудников банка с клиентами без заполнения бумаг. Для этого рабочие места менеджеров, где происходит прием посетителей, будут оборудованы планшетами. Клиенты банка смогут ставить подпись прямо на экране такого планшета, а не на бумажном носителе.

Как ранее сообщали "Известия", крупнейшие кредитные организации России - Сбербанк, ВТБ24, СМП-банк и Росбанке, а также Бинбанк, Ситибанк и "Ак Барс" рассматривают возможность запуска идентификации клиентов по селфи. Нововведение позволит проводить удаленную проверку граждан при любых операциях - от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами.