Песков: контакты главы ВЭБ в США осуществлялись без поручения Кремля

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководителю Внешэкономбанка Сергею Горькову не требовалось согласования с Кремлем контактов с американскими партнерами, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин Горьков и Внешэкономбанк уже давали разъяснение на этот счет, в частности они говорили о том, что господин Горьков действительно посещал США в рамках road show, встречался там с различными представителями и осуществлял эти контакты", - напомнил журналистам представитель Кремля.
По его словам, "эти контакты не требуют какого-то санкционирования со стороны Кремля". "Естественно, они [контакты] не осуществлялись по поручению Кремля. Это абсолютно нормальная практика, когда руководители крупных банков, институтов развития осуществляют в зарубежных странах road show и проводят там различные переговоры", - подчеркнул Песков.
Ранее СМИ сообщили, что старший советник и зять президента США Джаред Кушнер опроверг участие в "заговоре" с Россией. Он уточнял, что действительно встречался с несколькими представителями РФ, в том числе с Горьковым. В понедельник Кушнер выступил на закрытых слушаниях в Конгрессе, касающихся расследования связей окружения Дональда Трампа с РФ.