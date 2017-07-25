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Песков: контакты главы ВЭБ в США осуществлялись без поручения Кремля

Экономика и бизнес
25 июля, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Посещение Сергеем Горьковым США и встречи с различными представителями не требуют какого-то санкционирования, отметил пресс-секретарь главы государства

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководителю Внешэкономбанка Сергею Горькову не требовалось согласования с Кремлем контактов с американскими партнерами, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Господин Горьков и Внешэкономбанк уже давали разъяснение на этот счет, в частности они говорили о том, что господин Горьков действительно посещал США в рамках road show, встречался там с различными представителями и осуществлял эти контакты", - напомнил журналистам представитель Кремля.

По его словам, "эти контакты не требуют какого-то санкционирования со стороны Кремля". "Естественно, они [контакты] не осуществлялись по поручению Кремля. Это абсолютно нормальная практика, когда руководители крупных банков, институтов развития осуществляют в зарубежных странах road show и проводят там различные переговоры", - подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что старший советник и зять президента США Джаред Кушнер опроверг участие в "заговоре" с Россией. Он уточнял, что действительно встречался с несколькими представителями РФ, в том числе с Горьковым. В понедельник Кушнер выступил на закрытых слушаниях в Конгрессе, касающихся расследования связей окружения Дональда Трампа с РФ.

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