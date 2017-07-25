Индустриальный парк Шереметьево в Подмосковье получил доступ к федеральным субсидиям

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ аккредитовало индустриальный парк Шереметьево в городском округе Химки Московской области как соответствующий федеральным требованиям к подобным паркам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Корпорации развития Московской области (КРМО).
"Для управляющей компании парка аккредитация открывает доступ к получению федеральных мер поддержки: возможность получения государственного субсидирования процентной ставки по кредитам, направленным на развитие инфраструктуры территории", - говорится в сообщении.
Дополнительно к этому индустриальный парк теперь может рассчитывать на реализацию за счет средств федерального бюджета масштабных инфраструктурных проектов развития территории, добавили в пресс-службе КРМО.
Еще пять индустриальных парков Московской области претендуют на получение аккредитации в Минпромторге РФ до конца 2017 года, отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. "Областное правительство, как и федеральные органы власти, заинтересованы в тиражировании таких точек роста в России, поскольку индустриальные парки уже доказали свою экономическую эффективность", - приводит его слова пресс-служба.