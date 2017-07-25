ФАС признала Межтопэнергобанк виновным в координации торгов при продаже "Хлебозавода №9"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Межтопэнергобанк, у которого 20 июля была отозвана лицензия, виновным в координации участников торгов на покупку московского "Хлебозавода №9" - творческого квартала на Новодмитровской улице. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Торги по продаже 100% акций ОАО "Хлебозавод №9" состоялись 14 октября 2015 года с начальной ценой 432,99 млн рублей, минимальная цена составляла 216,49 млн рублей. Заявки на участие в торгах подали Михаил Малов, Анна Кулакова, ООО "Градострой-Инвест" и ООО "Новое Завидово".

ФАС отмечает, что через три минуты после начала торгов ведущий огласил цену предложения Малова, которая соответствовала минимальной, после чего было объявлено о продаже ему акций "Хлебозавода №9", так как другие участники не сделали ценовых заявлений.

Антимонопольная служба возбудила дело против участников торгов (ООО "Новое Завидово", ООО "Градострой-Инвест" и Малова), которых заподозрила в сговоре. В ходе расследования в деле появился новый фигурант - Межтопэнергобанк, который подозревался в координации деятельности ООО "Новое Завидово" и ООО "Градострой-Инвест" в ходе аукциона.

24 июля комиссия ФАС признала Малова и Кулакову виновными в заключении соглашения, которое привело к снижению цены при продаже "Хлебозавода № 9", а Межтопэнергобанк - в координации экономической деятельности ООО "Новое Завидово" и ООО "Градострой-Инвест".

ФАС направит материалы по делу в ЦБ РФ, московский департамент по конкурентной политике и правоохранительные органы.

"Хлебозавод №9" построен в 1934 году. Предприятие было реконструировано в начале 1990-х годов и находилось в госсобственности до 2015 года, когда его купил Михаил Малов, бывший совладелец банка "Интеркоммерц". После этого хлебозавод прекратил свою работу.