Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "коллективной безответственностью" и глупостью опубликованный во вторник акт Минтранса РФ о нормах провоза ручной клади в самолетах.
"Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, верхнюю одежду - кто автор этого нормативного акта?" - спросила спикер на пленарном заседании статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова. "Министерство. Но это первое приближение", - ответил чиновник.
"Это коллективная безответственность. Все-таки вы можете прокомментировать глупости, которые там написаны, если они имеют место быть?" - возмутилась политик.