Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "коллективной безответственностью" и глупостью опубликованный во вторник акт Минтранса РФ о нормах провоза ручной клади в самолетах.

"Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, верхнюю одежду - кто автор этого нормативного акта?" - спросила спикер на пленарном заседании статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова. "Министерство. Но это первое приближение", - ответил чиновник.

"Это коллективная безответственность. Все-таки вы можете прокомментировать глупости, которые там написаны, если они имеют место быть?" - возмутилась политик.