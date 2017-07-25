Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации во вторник на последнем в весенней сессии заседании одобрил закон, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии.
Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал отклонить этот закон, во вторник ряд сенаторов высказывались за перенос рассмотрения этого вопроса.