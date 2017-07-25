Освоение арктического шельфа станет основной темой Мурманской международной деловой недели

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ТАСС, 25 июля. Реализация программ по геологоразведке в Арктике и освоение арктического шельфа станут основными темами VI Мурманской международной деловой недели, которая пройдет с 13 по 17 ноября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.
Организатором недели выступает правительство Мурманской области при официальной поддержке Министерства иностранных дел РФ.
"В деловой недели примут участие более 200 компаний нефтегазового сектора, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, компании-поставщики нефтегазовой промышленности, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, законодательные и исполнительные органы власти. Основными темами форума станут реализация программ по геологоразведке в Арктике и освоение арктического шельфа", - сказали в пресс-службе
Там добавили, что участники обсудят современное состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов на арктическом шельфе, реализацию государственных программ геологоразведки в Арктике, технологическое обеспечение шельфовых нефтегазовых проектов. Кроме того, важными темами станут экологическая и промышленная безопасность при освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа, международное сотрудничество при ликвидации аварийных разливов нефти в Арктике, развитие северных регионов при освоении месторождений континентального шельфа и другие актуальные проблемы.
Мурманская международная деловая неделя ежегодно проходит для привлечения внимания со стороны российских и зарубежных деловых кругов к региону как к стратегическому центру Арктической зоны РФ. Она включает более 20 мероприятий, проводимых на различных площадках Мурманска и области.