Экс-глава "Югры" намерен оспорить решения ЦБ о временной администрации и моратории в банке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отстраненный от должности председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев рассчитывает оспорить в суде решения ЦБ РФ о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. Об этом Шиляев сообщил журналистам через своего представителя.

25 июля из картотеки арбитражных дел стало известно о том, что банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Заявление зарегистрировано 24 июля, подробности требований банка не раскрываются.

"Решения о вводе временной администрации и объявлении моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону", - цитирует представитель Шиляева.