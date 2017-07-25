Экс-глава "Югры" намерен оспорить решения ЦБ о временной администрации и моратории в банке

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Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"Экономика и бизнес 25 июля, 15:39
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отстраненный от должности председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев рассчитывает оспорить в суде решения ЦБ РФ о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. Об этом Шиляев сообщил журналистам через своего представителя.
25 июля из картотеки арбитражных дел стало известно о том, что банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Заявление зарегистрировано 24 июля, подробности требований банка не раскрываются.
"Решения о вводе временной администрации и объявлении моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону", - цитирует представитель Шиляева.